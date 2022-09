Bayerische Grüne fordern Moratorium für zweite Stammstrecke in München

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit Blick auf die explodierenden Kosten und die lange Bauzeit fordern die bayerischen Grünen ein Moratorium für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Der Landtagsabgeordnete Büchler sagte, es könne nicht sein, dass ein Projekt auf Jahrzehnte sämtliche Gelder für den Nahverkehr in Bayern binde. Auch über einen Baustopp müsse nachgedacht werden. Die Baukosten drohten ein Niveau zu erreichen, das nicht mehr tragbar sei, so Büchler. Letzten Schätzungen zufolge könnte sich die Fertigstellung bis 2037 hinziehen und 7,8 Milliarden Euro kosten. Um die bestehende Stammstrecke zu entlasten, schlagen die Grünen stattdessen einen Ausbau des Nord- und Südrings sowie der S-Bahn-Außenäste vor.

