Bayerische Grüne fordern Ende der Zahlungen an Haus Wittelsbach

Meldungsarchiv - 08.03.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Grünen-Fraktionschef Hartmann hat sich für ein Ende der Millionenzahlungen an die Wittelsbacher ausgesprochen. Im BR24-Interview sagte Hartmann, die vor 100 Jahren vereinbarten Entschädigungen in Höhe von etwa 15 Millionen Euro jährlich seien nicht mehr zeitgemäß. Denkbar sind seiner Ansicht nach eine Einmalablöse oder Leibrenten bis zum Tod. Die Staatsregierung sieht sich rechtlich an die Einigung von 1923 gebunden. Damals war vereinbart worden, dass die Wittelsbacher nach dem Ende der Monarchie über einen Ausgleichsfonds Geld erhalten. Zum Vermögen des Fonds zählen die Schlösser Hohenschwangau und Berchtesgaden, weitere Immobilien sowie mehr als 50.000 Kulturgüter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.03.2023 19:45 Uhr