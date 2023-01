Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerische Gläubige gedenken Benedikts XVI

Passau: In mehreren bayerischen Kirchen finden am Abend Totenmessen zum Gedenken an den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. statt. In Passau begann bereits vor einer Stunde ein Gottesdienst, den Bischof Stefan Oster leitet. Um 18.30 Uhr hält Bischof Franz Jung eine Totenmesse im Würzburger Kiliansdom. Außerdem findet am frühen Abend ein Gottesdienst in der Stiftskirche Altötting statt. - Papst Franziskus hat in der Neujahrsmesse des gestern verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. gedacht. Beim Gottesdienst im Petersdom betete Franziskus dafür, dass die heilige Maria den ehemaligen Pontifex - so wörtlich - "von dieser Welt zu Gott begleitet". Beim anschließenden Angelus-Gebet auf dem Petersplatz verneigte sich der Papst in einer Schweigeminute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 18:00 Uhr