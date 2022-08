Bayerische Gewerkschaften fordern 365-Euro-Ticket

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Diskussion über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket fordern bayerische Gewerkschaften eine dauerhafte Anschlusslösung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Bayern machen sich für ein bundesweites 365-Euro-Jahresticket ab 2023 stark. Nach den Worten des bayerischen DGB-Vorsitzenden Stiedl stoßen attraktive, unkomplizierte und kostengünstige ÖPNV-Angebote bei den Menschen auf große Zustimmung. Sie seien auch ein wichtiger Faktor, um die Mobilitätswende entscheidend voranzubringen. Stiedl fordert gleichzeitig massive Investitionen in Busse und Bahnen sowie ins Personal. Die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch das 9-Euro-Ticket sei teilweise auf Kosten der Beschäftigten im ÖPNV gegangen, so Stiedl. Aus seiner Sicht müssen außerdem ländliche Regionen besser angebunden werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 14:00 Uhr