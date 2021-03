Bayerische Gesundheitsämter registrieren 57 Infektionen mit brasilianischer Mutante

Herrmann will Coronatests für alle Einreisenden

München: Der bayerische Innenminister Herrmann will weiter von allen Einreisenden nach Deutschland negative Corona-Tests verlangen. Dem BR sagte er, diese Regelung müsse aus seiner Sicht erhalten bleiben. Einen Verzicht darauf halte er für nicht vertretbar. Ab Dienstag müssten Flugreisende aus dem Ausland einen Negativtest vorweisen, so Herrmann. Gleichzeitige Lockerungen an den Landesgrenzen würden wenig Sinn ergeben. Schließlich seien die Inzidenzen in Tschechien und Österreich höher als in Deutschland. In den nächsten Tagen strebt Herrmann nach eigenen Angaben eine einheitliche Reiseregelung für ganz Österreich an. Der Minister hat sich geäußert, weil das Robert Koch-Institut Tirol, Tschechien und die Slowakei nicht mehr als Virusvariantengebiete einstuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 19:00 Uhr