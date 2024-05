Bayerische Gebirgsschützen feiern Patronatstag in Lenggries

Lenggries: Die bayerischen Gebirgsschützen feiern mit einem farbenprächtigen Umzug den Patronatstag - zu Ehren ihrer Schutzpatronin, der Gottesmutter Maria. In Lenggries werden dazu tausende Teilnehmer erwartet. Den Festgottesdienst hält der Münchner Kardinal Marx. An dem anschließenden Umzug nehmen alle 47 bayerischen Gebirgsschützenkompanien in teils historischen Gewändern teil. Auch aus Tirol und Südtirol haben sich Abordnungen angekündigt. Zur Festrede wird Ministerpräsident Söder erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 06:30 Uhr