Bayerische Gaststätten dürfen wieder im Innenbereich öffnen

Verbraucherschützer warnen Reisebranche vor drastischen Preiserhöhungen

Berlin: Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Müller, hat die deutsche Reisebranche vor drastischen Preiserhöhungen in der Corona-Krise gewarnt. Er habe Verständnis, dass sich die leeren Kassen wieder füllen müssen, sagte Müller der Rheinischen Post. Angesichts der steigenden Nachfrage sei aber blind an der Preisschraube zu drehen, nicht der richtige Weg. Das sei erst recht der Fall, wenn im Nachgang zusätzliche Aufschläge für Corona-bedingte Hygienemaßnahmen erhoben werden, so Müller. Alle Preisanstiege und Leistungseinschränkungen müssten im Vorfeld absolut transparent sein. Wirtschaftsminister Altmaier forderte indes eindeutige Standards zur Corona-Bekämpfung an allen Urlaubsorten. Es müsse klare Hygienekonzepte und Abstandsregelungen geben, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Handtuch an Handtuch am Strand oder große Feiern auf engstem Raum werde es in diesem Jahr wohl nicht geben können. Altmaier zeigte sich aber optimistisch, dass die Sommerferien auch im Ausland verbracht werden können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 03:00 Uhr