Bayerische FDP wirft Kultusminister Selbstgerechtigkeit vor

München: Wie die Ergebnisse eines Bildungsmonitoring des Münchner ifo Instituts zu bewerten sind, darüber gehen in Bayern die Meinungen stark auseinander. So übt der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Fischbach, scharfe Kritik an Kultusminister Piazolo von den Freien Wählern. Dieser hatte im Hinblick auf die Studie von einem „Topergebnis“ für Bayern gesprochen. Fischbach erklärte, durchschnittlich hätten die Befragten im ifo-Bildungsbarometer Bayerns Schulen mit der Note Drei bewertet. Das sei befriedigend und nicht ‚sehr gut‘. Er forderte Piazolo auf, statt „selbstgerechten Luftsprüngen“ nun lieber entschiedene Reformen für das bayerische Bildungssystem zu starten. Fast Dreiviertel der Bürger beschrieben den Lehrermangel als ernsthaftes oder sogar sehr ernsthaftes Problem. Ebenso sehe eine deutliche Mehrheit die „Veränderungsträgheit“ und die Corona-Rückstände als Problem an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 17:00 Uhr