Bayerische FDP kritisiert verkürzten Genesenenstatus

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Debatte über den verkürzten Status Genesener hat die bayerische FDP die Fraktionsspitze der Liberalen in Berlin zum Handeln aufgefordert. Nach der Winterklausur im Kloster Seeon sagte der bayerische Fraktionschef Hagen, er erwarte, dass das in Berlin offen angesprochen wird. Das Robert Koch-Institut hat entschieden, dass Menschen nach einer Corona-Infektion nur noch drei statt bisher sechs Monate lang Geimpften gleich gestellt werden. Vielen Menschen im Land sei damit von heute auf morgen der Zugang zum öffentlichen Leben versperrt worden, erklärte Hagen. Das sei im Handstreich ohne eine politische Diskussion geschehen und darüber sei die bayerische FDP sehr irritiert. Das RKI argumentiert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ungeimpfte hätten nach einer durchgemachten Infektion mit der Omikron-Variante einen geringen und kürzeren Schutz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 22:15 Uhr