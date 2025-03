Bayerische Ermittlungen führen zu Kinderporno-Razzien

Bamberg: Bayerische Ermittler haben offenbar eine Vielzahl von Nutzern einer Kinderporno-Plattform im Darknet ausfindig gemacht. In den vergangen zwei Wochen sind nach Angaben eines Rechtsanwalts zahlreiche Adressen im In- und Ausland durchsucht worden. Die Razzien gehen demnach zurück auf Erkenntnisse der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Im Zentrum steht eine Plattform namens „Kidflix“. Die Beschuldigten sollen dort kinderpornografische Videos angesehen oder selbst hochgeladen haben. Am Mittwoch wollen Bayerns Innenminister Herrmann und Justizminister Eisenreich erste Ergebnisse der Ermittlungen vorstellen.

