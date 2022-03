Bayerische Ermittler zerschlagen albanische Betrügerbande

Bayreuth: Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen eine international agierende Bande von Anlagenbetrügern gelungen. Nach Angaben der Zentralstelle für Cybercrime in Bamberg und der Kripo Bayreuth wurden in Albanien in einem Call-Center und einer IT-Firma 15 Menschen festgenommen. Die Ermittler werfen ihnen vor, mindestens seit 2018 erfundene Finanzprodukte europaweit an viele Kunden verkauft zu haben. Vermeintliche Gewinne seien aber nie ausbezahlt worden. Der Schaden für die Opfer wird auf mehrere Millionen Euro beziffert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 17:00 Uhr