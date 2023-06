Bayerische Ermittler hörten offenbar Letzte Generation ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Wagner-Chef droht mit bewaffnetem Konflikt - Putin spricht von "Verrat"

Moskau: Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, droht der russischen Militärführung mit einem bewaffneten Konflikt. Nach eigenen Angaben hat er mit seinen Kämpfern das Armeehauptquartier in der südrussischen Stadt Rostow am Don eingenommen. Der lange schwelende Streit ist gestern Abend eskaliert, nachdem Prigoschin der russischen Militärführung vorgeworfen hat, mit Raketenangriffen etliche seiner Kämpfer getötet zu haben. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück. Präsident Putin bezeichnete die Situation vor wenigen Minuten in einer Fernsehansprache als einen Verrat an Russland, der das Land spalte. Er kündigte harte Reaktionen an und drohte, jeder der sich an dem Verrat beteilige, werde bestraft. Prigoschin fordert, dass Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow für Verhandlungen zu ihm kommen, ansonsten werde die Wagner-Gruppe Richtung Moskau marschieren. Dort wurde inzwischen der Antiterror-Notstand ausgerufen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, bereits am frühen Morgen sind gepanzerte Militärlaster und ein Schützenpanzer in der Stadt gesichtet worden. Eine Autobahn, die von Südrussland nach Moskau führt, wurde gesperrt. Außerdem haben die russischen Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen gegen Prigoschin wegen eines "bewaffneten Aufstands" eingeleitet.

