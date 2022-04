Bayerische Demografiepreise sind vergeben worden

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Das Bayerische Heimatministerium hat vier besondere Ideen und Projekte im Freistaat mit dem Bayerischen Demografiepreis 2021 ausgezeichnet. Die Preisträger sind eine Senioren-WG aus Bayreuth, das Projekt "Lindensingen" in Bad Kissingen, bei dem ältere Menschen unter einer alten Linde zusammenkommen, eine digitale Beteiligungsplattform für Jugendliche in Kempten und die "Jobentdecker" im Landkreis Haßberge. Bei diesem Praktikumsprogramm wird in Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben ein umfassender Einblick in verschiedene Berufsfelder ermöglicht. Insgesamt erhalten die vier Gewinner 15.000 Euro.

