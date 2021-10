Bayerische Corona-Regeln werden um knapp vier Wochen verlängert

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerischen Corona-Regeln werden um knapp vier Wochen verlängert. Nach einem Kabinettsbeschluss gilt die 14. Corona-Maßnahmen-Verordnung unverändert nun bis 24. November. Eigentlich wäre sie am Freitag ausgelaufen. Staatskanzleichef Herrmann nannte die Infektionsdynamik zunehmend besorgniserregend. Man habe sich in der Kabinettssitzung mit den Landräten und Oberbürgermeistern der zehn Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte mit den höchsten Inzidenzen ausgetauscht. Beteiligt waren Vertreter aus Mühldorf, Traunstein, dem Berchtesgadener Land, Straubing-Bogen, Miesbach, Regensburg, Rosenheim und Cham. Es seien heute aber ganz bewusst keine neuen Maßnahmen beschlossen worden, so Herrmann. Man habe nur die Lage analysiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 14:00 Uhr