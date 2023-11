Bayerische Buchpreise für Deniz Utlu und Jan Philipp Reemtsma

München: Der Bayerische Buchpreis 2023 geht in der Kategorie Belletristik an Deniz Utlu für dessen Roman „Vaters Meer“ und in der Kategorie Sachbuch an Jan Philipp Reemtsma für „Christoph Martin Wieland“. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte, wurden die Preisträger am Abend während einer Live-Jurysitzung vor Publikum aus je drei Nominierten pro Kategorie gewählt. Die Jury bewertete Utlus Roman „Vaters Meer“ als großes Erinnerungsbuch. Yunus, der Erzähler des Buches, suche nach seinem Vater und sich selbst und entdecke dabei sowohl die Kraft als auch die Tiefe der Poesie. Reemtsmas Biografie über Christoph Martin Wieland zeige, wie das Fortleben im Andenken der Nachwelt gelingen kann. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 11:00 Uhr