Bayerische Bistümer zahlten mehr als 1,7 Millionen Euro an Missbrauchsopfer

Augsburg: Die katholischen Bistümer in Bayern haben nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro Anerkennungsleistungen für Missbrauchsopfer gezahlt. Für Aufsehen sorgte das Bistum Augsburg, weil es die Zahlung an einen Betroffenen blockierte. Eine unabhängige Kommission hatte 150.000 Euro festgelegt. Inzwischen zeigt sich das Bistum zur Auszahlung bereit, fordert aber eine Diskussion über die Entschädigungspraxis. Die Zahlungen sind freiwillig, die Höhe wird von einer Unabhängigen Kommission in Bonn festgelegt. Vom strittigen Fall abgesehen hat Augsburg im vergangenen Jahr 615.000 Euro an 27 Betroffene gezahlt. Von der Erzdiözese München und Freising gab es Anerkennungsleistungen in Höhe von rund 340.000 Euro, das Erzbistum Bamberg zahlte mehr als 350.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 08:00 Uhr