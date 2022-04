Bayerische Bischöfe rufen zu Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen auf

Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei +3 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen +3 und -2 Grad. Morgen - am Ostermontag meist sonnig, Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Am Dienstag in Ober- und Niederbayern vorübergehend einige Wolken mit Schauern. Sonst meist freundlich bei 10 bis 17 Grad. In den Nächten Tiefsttemperaturen um den Gefrierpunkt.

