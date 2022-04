Papst bittet in Osterbotschaft um Frieden für die Ukraine

Rom: Der Papst hat seine Osterbotschaft in diesem Jahr mit einem eindringlichen Appell zu Frieden in der Welt verbunden. Vor den rund 100.000 auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen unterstrich Franziskus, er wünsche besonders der Ukraine den Frieden. Das Land sei in einen grausamen und sinnlosen Krieg hineingezogen worden. An dieser Stelle brandete unter den Gläubigen in Rom Beifall auf. Franziskus erinnerte in seiner Osterbotschaft auch an andere Konflikte weltweit. Der Papst bat dabei um Frieden und Versöhnung für die Menschen in Syrien, Irak, Libanon und Libyen. Der Ostermesse durften erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Pilger an Ort und Stelle beiwohnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2022 22:00 Uhr