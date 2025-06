Bayerische Bischöfe erinnern zu Pfingsten an Kraft des Heiligen Geistes

München: Zum Pfingstfest haben leitende Geistliche in Bayern an die Kraft des Heiligen Geistes erinnert. Der evangelische Landesbischof Kopp sagte in der Münchner Matthäuskirche, Gott habe den Menschen an Pfingsten eine riesige Energie und einen neuen Geist der Verbundenheit und Zugehörigkeit geschenkt. Es gehe darum herauszufinden, wie man dem Guten im Leben mehr Gewicht geben könne. Der Münchner Kardinal Marx betonte im Liebfrauendom die christliche Bedeutung von Freiheit, die sich in der Liebe und nicht in Macht, der Herrschaft über andere oder Ausbeutung vollende. Krankhafter Egoismus und Individualismus liefen dem Freiheitsbegriff entgegen. Christen in aller Welt erinnern zu Pfingsten daran, dass Gott laut Bibel den Heiligen Geist zu den Menschen geschickt hat.

