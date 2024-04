Bayerische Bevölkerung soll laut Studie stärker wachsen als der Bundesdurchschnitt

München: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung wird Bayerns Bevölkerung bis 2040 stärker wachsen als der Bundesdurchschnitt. Demnach gibt es bis dahin ein Plus von 4,4 Prozent, das sind fast 600.000 Menschen. Auf Bundesebene soll die Bevölkerung in dieser Zeit nur um 0,6 Prozent zulegen. Je nach Region und Landkreis wird die Entwicklung im Freistaat aber unterschiedlich ausfallen. Nach den Berechnungen soll die Bevölkerung in Oberfranken und in Teilen der Oberpfalz zurückgehen. In Schwaben, Nieder- und Oberbayern soll sie wachsen. Mit Blick auf ganz Deutschland schrumpft die Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern und im Saarland. Ein Bevölkerungsplus erwarten die Experten neben Bayern vor allem in Berlin und Baden-Württemberg.

