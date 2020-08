Bayerische Behörden suchen weiter nach Corona-Positiven

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Behörden bemühen sich weiter, positiv auf das Corona-Virus getestete Urlaubsheimkehrer ausfindig zu machen. Wie Bayerns Gesundheitsministerin Huml mitgeteilt hat, sind bisher zigtausende Dokumente gesichtet worden, trotzdem fehle von 46 Infizierten nach wie vor jede Spur. 844 Menschen habe man inzwischen über ihre Ansteckung informieren könne, bei bei 59 Betroffenen sei das noch nicht gelungen, so Huml gestern. Das Prozedere zieht sich inzwischen deutlich länger hin, als ursprünglich geplant. Ein Ministeriumssprecher sagte, man habe bei den Nachforschungen keine Unsauberkeit reinbekommen wollen. Am Mittwoch vergangener Woche war bekannt geworden, dass die 44.000 Testergebnisse von mobilen Zentren an Autobahnen nicht an die Getesteten übermittelt worden waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 06:00 Uhr