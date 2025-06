Bayerische Basketball-Mannschaften gleichen im Meisterschafts-Halbfinale aus

Zum Basketball: Die bayerischen Teams haben sich in den Halbfinal-Playoffs zur deutschen Meisterschaft für ihre Auftaktniederlagen revanchiert. Der FC Bayern München gewann in Heidelberg mit 90:61; die Würzburg Baskets setzten sich gegen Ulm mit 87:77 durch. Nun steht es in der Best-of-five-Serie jeweils 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 01:00 Uhr