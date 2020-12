Bayerische Arbeitnehmer fühlen sich im Home-Office produktiver

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Arbeiten im Home-Office hat bei vielen Arbeitnehmern in Bayern laut einer Studie die Work-Life-Balance verbessert. Laut der Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK können 81 Prozent Beruf und Privatleben so besser vereinbaren. Drei Viertel der Befragten arbeiten nach eigenen Angaben daheim produktiver. Fast die Hälfte beklagt aber auch den fehlenden direkten Kontakt zu Kollegen. Jeder dritte Beschäftigte berichtet von vermehrten Verspannungen oder Schmerzen im Homeoffice, jeder Fünfte leidet demnach häufiger unter Schlafproblemen. Derzeit arbeitet mehr als jeder dritte Arbeitnehmer in Bayern mehrere Tage pro Woche von zu Hause aus. Laut dem bayerischen DAK-Chef Storm zeige sich, dass man das Büro nicht dauerhaft an den Küchentisch verlegen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 13:00 Uhr