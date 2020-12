Bayerische Arbeitnehmer fühlen sich im Home-Office laut Studie produktiver

Steinmeier nennt bisherige Anstrengungen nicht ausreichend

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Corona-Lage in Deutschland als bitterernst bezeichnet. Das Infektionsgeschehen drohe außer Kontrolle zu geraten. Jeder müsse sich fragen, was er zusätzlich tun könne, um sich und andere zu schützen. Die bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie reichten jedenfalls nicht aus. In medizinischen Einrichtungen arbeite das Personal schon jetzt an der Belastungsgrenze, so Steinmeier. Die Beschränkungen gefährdeten wirtschaftliche Existenzen, sie machten einsam und drückten aufs Gemüt. Trotzdem appellierte Steinmeier an die Bevölkerung, Kontakte noch stärker einzuschränken. Mit Blick auf Weihnachten und Silvester sagte er, Feiern ließen sich nachholen; die Pandemie werde uns nicht die Zukunft rauben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 12:00 Uhr