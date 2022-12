Bayerische Apotheker bezweifeln schnelle Wirkung neuer Preisregelungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Taliban schließen Studentinnen von Universitäten aus

Kabul: In Afghanistan dürfen ab sofort nur noch Männer an den Universitäten studieren. Das haben die radikal-islamischen Taliban beschlossen. Das Verbot für Studentinnen wurde an alle privaten und öffentlichen Universitäten verschickt. Vor einem halben Jahr hatten die Taliban verfügt, dass Mädchen ab 13 Jahren keine Schule mehr besuchen dürfen. In Kabul ist Frauen auch der Besuch öffentlicher Parks und Fitnessstudios verboten. Die Taliban sind seit gut einem Jahr an der Macht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2022 23:00 Uhr