Bayerische AfD bereitet Klage gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz vor

München: Die bayerische AfD bereitet eine Klage gegen die Beobachtung durch den bayerischen Verfassungsschutz vor. Das bestätigte der AfD-Landesvorsitzende Protschka dem BR. Laut Protschka hat der Landesverband dem Verfassungsschutz eine Abmahnung geschickt. Darin wird das Landesamt aufgefordert, die Beobachtung der AfD als Gesamtpartei in Bayern zurück zu nehmen. Sollte der Verfassungsschutz dem nicht nachkommen, werde die AfD Klage einreichen - zur Not durch alle Instanzen, so Protschka. Das Bayerische Landesamt hatte Anfang des Monats angekündigt, die AfD in Bayern als Gesamtpartei zu beobachten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 19:00 Uhr