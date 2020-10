Bayerische Ärztekammer fordert zielgenauere Corona-Beschränkungen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils Regen, 6 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Teilen Frankens aufklarend, sonst bewölkt und vor allem im Süden teils länger anhaltender Regen. In der Nacht von den Alpen bis in den Raum Passau noch Regen, sonst teils klar. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad, gebietsweise Bodenfrost möglich. Die Aussichten bis Dienstag: Wechselnd bewölkt, vereinzelt etwas Regen, Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.10.2020 16:45 Uhr