Bayerische Abiturienten erzielen bislang besten Notenschnitt

Bund will Einbau mobiler Luftfilter mit 200 Millionen fördern

Berlin: Die Bundesregierung will 200 Millionen Euro für mobile Raumluftfilter zur Verfügung stellen. Das hat das Kabinett am Vormittag beschlossen. Damit sollen Länder und Kommunen den Einsatz mobiler Luftfilter in Schulen fördern. Wirtschaftsminister Altmaier sagte, Ziel sei es, den Präsenzunterricht und die Kinderbetreuung im Herbst und Winter auch bei einer Verschlechterung der Infektionslage aufrechtzuerhalten. Die Filter sind für Schulen gedacht, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, weil für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Bisher hat der Bund nur den Einbau fester Anlagen unterstützt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 17:00 Uhr