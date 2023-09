Bayerisch-tschechische Landesausstellung rechnet mit 50.000 Besuchern

Regensburg: Das Museum der Bayerischen Geschichte in der oberpfälzischen Stadt rechnet nach eigenen Angaben mit insgesamt rund 50.000 Besuchern der bayerisch-tschechischen Landesausstellung. Die Schau mit dem Titel "Barock! Bayern und Böhmen" geht am kommenden Dienstag nach fünf Monaten zu Ende. Morgen findet von neun bis 18 Uhr ein Abschlussfest statt. Der Eintritt ist frei. Vom 8. Dezember bis zum 8. Mai ist die Ausstellung dann im Nationalmuseum in Prag zu sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 07:00 Uhr