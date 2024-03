Bayerin prallt in Tirol mit Gleitschirm gegen Seilbahn - tot

Hopfgarten im Brixental: In Tirol ist eine Gleitschirmpilotin aus dem Landkreis München gegen eine Seilbahngondel geprallt und gestorben. Nach Polizeiangaben startete die Frau vom Gipfel der Hohen Salve bei Hopfgarten im Brixental. Beim Paragleiten von dem etwa 1.800 Meter hohen Berg driftete sie aus unbekannter Ursache ab und geriet in den Bereich einer Gondelbahn. Nach dem Zusammenprall mit einer Gondel stürzte sie in die Tiefe.

