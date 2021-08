Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren in Berufung

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Der Leverkusener Pharmakonzern Bayer hat in den USA ein weiteres Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat verloren. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte ein Urteil, wonach der deutsche Konzern für Krebserkrankungen zweier Kläger haften muss. Bayer muss ihnen umgerechnet rund 74 Millionen Euro zahlen. Der Konzern erklärte, man respektiere die Entscheidung des Gerichts, sei damit aber nicht einverstanden. Das Urteil sei nicht durch die Beweislage beim Prozess oder geltendes Recht gedeckt. Bayer steht seit der Übernahme des US-amerikanischen Glyphosat-Herstellers Monsanto 2018 für diesen und zahlreiche andere Rechtskonflikte in der Verantwortung. Der Kauf kostete Bayer damals rund 60 Milliarden Euro.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.08.2021 04:00 Uhr