Bayer und Fixit wollen in Ukraine investieren

Kiew: Deutsche Firmen wollen den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird nach Angaben von Wirtschaftsminister Habeck 60 Millionen Euro investieren. Wie der Grünen-Politiker am Abend im ZDF -heute journal" sagte, plant außerdem die Baustofffirma Fixit ihre Kapazitäten in der Ukraine auszubauen. Der Minister betonte, die Bundesregierung spreche eine Investitionsgarantie aus. Laut Habeck wird dieses Instrument normalerweise nicht in Kriegsgebieten eingesetzt. Sollte demnach ein Fabrikgebäude im Krieg zerstört werden, haftet der deutsche Staat. Am Montagmorgen war der Wirtschafttsminister mit einer kleinen Delegation in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2023 03:00 Uhr