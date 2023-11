Bayer muss im nächsten Roundup-Krebsverfahren zahlen

Bangalore: Der Pharmakonzern Bayer ist im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup erneut zu Schadenersatz verurteilt worden. Wie die Internetseite Law.com berichtete, hat ein Geschworenengericht in Kalifornien Bayer wegen der Krebserkrankung eines Mannes für haftbar erklärt. Das Urteil umfasst 325 Millionen Dollar Strafschadenersatz und sieben Millionen Dollar Schadenersatz für den Kläger. Dies war die dritte Niederlage für Bayer im Oktober, nachdem das Unternehmen in zwei getrennten Roundup-Verfahren zu 175 Millionen Dollar und 1,25 Millionen Dollar verurteilt wurde. Zuvor hatte das Unternehmen neun Klagen in Folge wegen ähnlicher Vorwürfe gewonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 05:00 Uhr