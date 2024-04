Bayer Leverkusen und Dortmund trennen sich unentschieden

Zur Fußball-Bundesliga: Bayer Leverkusen bleibt auch im 45. Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Am frühen Abend spielte der Deutsche Meister 1:1 unentschieden gegen Borussia Dortmund. Zunächst hatten die Borussen in Führung gelegen - der Ausgleich fiel in der 97. Minute. Es war in dieser Saison das bereits 14. Bayer-Tor in der Nachspielzeit. Am Nachmittag hatte Werder Bremen seine Sieglos-Serie beendet und den VfB Stuttgart 2:1 geschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 20:30 Uhr