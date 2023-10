Bayer Leverkusen nach Sieg über Freiburg Tabellenführer

Zum Fußball: Zum Abschluss des neunten Spieltags der Bundesliga hat Bayer Leverkusen die Tabellenspitze erobert. Leverkusen besiegte am Abend Freiburg mit 2:1. Zuvor hatten sich Frankfurt und Dortmund 3:3 getrennt. In der zweiten Liga konnte der 1.FC Nürnberg einen Auswärtssieg feiern. Der Club gewann bei Holstein Kiel mit 2:0 und steht in der Tabelle jetzt auf dem achten Platz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 19:30 Uhr