Bayer Leverkusen ist deutscher Fußball-Meister

Leverkusen: Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ist Bayer Leverkusen deutscher Fußball-Meister. Die Werkself besiegte am Abend vor eigenem Publikum Werder Bremen mit 5:0. Damit kann Leverkusen fünf Spieltage vor Saisonende mit 16 Punkten Vorsprung nicht mehr eingeholt werden. Das Team von Trainer Alonso ist in der laufenden Spielzeit bis jetzt ungeschlagen - es hat 43 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage bestritten. Bereits vor dem Spiel hatten die Fans von Bayer Leverkusen den Mannschaftsbus ihres Teams mit Böllern, Silvesterraketen und lauten Gesängen an der BayArena empfangen. Tausende Anhänger standen an der Straße zum Stadion und feierten die Mannschaft. Im zweiten Sonntagsspiel hatte zuvor Tabellen-Schlusslicht Darmstadt zuhause 0:1 gegen Freiburg verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 20:00 Uhr