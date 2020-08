Bayer Leverkusen erreicht Viertelfinale der Europa League

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Viertelfinale der Europa League erreicht. Das Team von Trainer Bosz besiegte den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers im Achtelfinal-Rückspiel mit 1:0. Damit steht Leverkusen erstmals seit zwölf Jahren unter den letzten Acht in einem europäischen Wettbewerb. Gegner im Viertelfinale ist am Montag in Düsseldorf der italienische Vize-Meister Inter Mailand. Eintracht Frankfurt dagegen hat auch das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Basel 0:1 verloren und ist ausgeschieden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 06:00 Uhr