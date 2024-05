Bayer Leverkusen erreicht Finale der Europa League

Rom: Bayer Leverkusen steht zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale der Fußball-Europa League. Der Bundesligist spielte zwar im Halbfinal-Rückspiel bei der AS Rom 2:2. Weil die Leverkusener aber im Hinspiel 2:0 gesiegt hatten, stehen sie nun im Endspiel. Im DFB-Pokal-Finale der Frauen hat der FC Bayern das Double verpasst. Die Münchnerinnen unterlagen in Köln dem VfL Wolfsburg mit 0 zu 2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 23:00 Uhr