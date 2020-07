Bayer-Konzern verliert erste Glyphosat-Berufungsverhandlung

Prozess wegen Anschlag auf Synagoge in Halle beginnt

Magdeburg: Unter großem öffentlichen Interesse beginnt heute der Prozess zum antisemitischen Anschlag von Halle. Schon am frühen Morgen drängten sich die Menschen vor dem Gericht, der Prozessauftakt verzögerte sich wegen der Sicherheitskontrollen. Dem Angeklagten Stephan B. werden insgesamt 13 Straftaten vorgeworfen, unter anderem Mord in zwei Fällen und versuchter Mord an 68 Menschen. Der 28-Jährige hatte am 9. Oktober zunächst versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen um dort, laut Anklage, möglichst viele Besucher zu töten. Weil es ihm nicht gelang, in das Gotteshaus zu kommen, erschoss er eine Frau auf offener Straße und einen Mann in einem Dönerimbiss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 11:00 Uhr