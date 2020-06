Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Einigung auf Vergleich

Corona-Krise in den USA spitzt sich weiter zu

Houston: Die Corona-Krise in den USA hat sich erneut dramatisch verschärft. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden binnen 24 Stunden knapp 36.000 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Besonders deutlich ist der Anstieg der Zahlen im Süden des Landes. Die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut ordneten deshalb an, dass aus mehreren Staaten des Südens kommende Reisende in Quarantäne müssen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen in den USA liegt bei knapp 2,4 Millionen. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg um weitere 756 Fälle auf etwa 122.000. - Die USA sind weltweit am härtesten von der Pandemie betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 09:00 Uhr