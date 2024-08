Bauzug am Münchner Ostbahnhof gerät in Brand

München: Am Ostbahnhof ist am späten Abend ein Bauzug in Brand geraten. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mussten zu einem Großeinsatz ausrücken. Verletzt wurde aber offenbar niemand, mittlerweile ist laut Feuerwehr auch der Zug gelöscht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.

