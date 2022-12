Bauwirtschaft befürchtet Umsatzeinbruch und Jobabbau

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Bauwirtschaft befürchtet für das kommende Jahr den dritten realen Umsatzrückgang in Folge und erstmals seit 2009 auch wieder einen leichten Beschäftigungsrückgang. Sorgenkind ist laut dem Präsidenten des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Quast, der Wohnungsbau. Als Gründe nannte er die Mischung aus steigenden Bau-, Finanzierungs- und Lebenshaltungskosten. Für 2022 erwartet der Verband einen realen Umsatzverlust von 5,5 Prozent und 2023 noch einmal von sieben Prozent. Der befürchtete Jobabbau hält sich aber womöglich in Grenzen. Der Verband rechnet laut Quast für 2023 mit etwa 910.000 Beschäftigten; in diesem Jahr sind es 917.000.

