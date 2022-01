Bausback plädiert für rechtliche Konsequenzen aus Maskenaffäre

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Maskenaffäre hat der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Bausback, dafür plädiert, die Rechtslage zu überprüfen. In der BR24-Rundschau sagte der ehemalige Justizminister, dass die CSU-Abgeordneten Nüßlein und Sauter insgesamt fast zwei Millionen Euro mit Maskengeschäften verdient haben und das Geld behalten durften, sei vom Gerechtigskeitsgefühl her nicht in Ordnung. Die Menschen hätten kein Verständnis dafür, wenn in der größten Krise Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg einzelne ihre politischen Kontakte dafür nutzen, um an der Krise zu verdienen. Gestern hat der Untersuchungsausschusses "Maske" im Bayerischen Landtag mit der Aufarbeitung des Falls begonnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 06:45 Uhr