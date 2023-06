Bauprogramm für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen startet

Kurzmeldung ein/ausklappen Vier Deutsche kämpfen bei French Open um Einzug in Runde drei

Paris: Bei den French Open in Paris kämpfen heute vier deutsche Tennisspieler um den Einzug in die dritte Runde. Alexander Zverev trifft am Abend auf den Slowaken Alex Molcan. Bereits am Nachmittag müssen sich Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und die letzte verbliebene deutsche Frau im Teilnehmerfeld, Anna-Lena Friedsam, in ihren Duellen behaupten. In der Fußball-Bundesliga steht am Abend außerdem das erste Relegationsspiel an. Der VfB Stuttgart empfängt den Hamburger SV.

