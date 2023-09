Bauministerin stellt Hilfen für Wohnungsbau in Aussicht

Berlin: Vor dem morgigen sogenannten Wohnungsbaugipfel hat Bauministerin Geywitz neue Hilfen zum Bau oder Kauf der eigenen vier Wände angekündigt. Außerdem stellte die SPD-Politikerin eine Milliarde zusätzlich für Wohnheime für Studierende oder Auszubildende in Aussicht. Sie sprach von "konjunkturellen Impulsen". Mit Blick auf das Treffen im Kanzleramt richteten Branchenvertreter etliche Forderungen an die Bundesregierung: Darunter staatlich vergünstigte Zinssätze, eine niedrigere Mehrwertsteuer und die Abkehr von hohen Baustandards zum Energiesparen. Ihr Ziel von 400.000 Wohnungen wird die Regierung auch in diesem Jahr um mehr als 100.000 Einheiten verfehlen. Wegen stark steigender Zinsen und hoher Baukosten sinkt die Zahl der Wohnbauprojekte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 15:30 Uhr