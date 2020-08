Bauministerin Schreyer will steinerne Vorgärten verbieten

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Städte und Gemeinden sollen steinerne Vorgärten in Bayern leichter verbieten können. Das möchte Bauministerin Schreyer mit einer Novelle der Bayerischen Bauordnung erreichen. Wir wollen keine versteinerten Städte, sondern Natur und Artenvielfalt, sagte Schreyer. Für Besitzer mögen diese Gärten pflegeleicht und praktisch sein. Für Tiere und das Klima seien sie aber alles andere als optimal, so die CSU-Politikerin. Mehrere Kommunen in Deutschland gehen bereits gegen den Trend zu steinernen Vorgärten vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 11:00 Uhr