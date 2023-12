Bauministerin rechnet 2024 mit 265 000 neuen Wohnungen

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz rechnet nach eigenen Worten damit, dass im kommenden Jahr in Deutschland 265.000 neue Wohnungen fertiggestellt werden. Das hat sie in der "Rheinischen Post" gesagt und sich dabei auf eine Prognose des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung bezogen. Eigentlich hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, im Kampf gegen steigende Mieten jährlich 400.000 Wohnungen bauen zu lassen.Geywitz betonte, dies sei in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht möglich. Stark gestiegene Bauzinsen und Materialkosten belasten die Baubranche schon länger. Bis Ende dieses Jahres rechnet Geywitz demnach mit 270.000 neuen Wohnungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 09:00 Uhr