Bauministerin fordert Umdenken beim Umweltschutz

Berlin: Bundesbauministerin Hubertz will das Bauen beschleunigen und fordert dafür ein Umdenken beim Umweltschutz. Aktuell dauere es in einer durchschnittlichen Stadt etwa fünf Jahre, bis ein Bebauungsplan vorliege, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie wolle das auf zwei Monate verkürzen, so Hubertz. Wörtlich sagte sie: "Wir geben den Kommunen praktisch eine Brechstange in die Hand." Es gehe nicht darum, wahllos Häuser in die Natur zu bauen. Prinzipiell müsse man den Umweltschutz immer mitdenken, das tue man aber schon wegen der europarechtlichen Bestimmungen, sagte Hubertz. Man müsse aber dahin kommen, dass nicht jeder Vogel ein Wohngebiet blockieren könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 12:00 Uhr