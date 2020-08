Baumer-Prozess: Verdächtiger gibt Vergraben der Leiche zu

Merkel telefoniert wegen Belarus mit Putin

Berlin: Angesichts der anhaltenden Proteste in Belarus hat Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Merkel forderte dabei von der Regierung in Minsk einen nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft, um die Krise in der ehemaligen Sowjetrepublik zu überwinden, wie Regierungssprecher Seibert mitteilte. Ferner habe die Kanzlerin verlangt, dass auf Gewalt gegen friedliche Demonstranten verzichtet und politische Gefangene freilassen werden. Am Wochenende hatte Putin dem weißrussischen Präsidenten Lukaschenko Hilfe zugesagt, um die Sicherheit in Belarus zu gewährleisten. Seit Tagen protestieren dort zehntausende Menschen gegen die ihrer Ansicht nach gefälschte Wiederwahl Lukaschenkos.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 12:15 Uhr