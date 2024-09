Baukran stürzt auf zwei Mehrfamilienhäuser in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Nachmittag ein Baukran auf zwei Mehrfamilienhäuser gestürzt. Anwohner hatten zuvor bemerkt, dass der Kran in einem Innenhof schief stand und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Kurz nach deren Eintreffen sei das Gerät dann völlig umgekippt, so ein Feuerwehrsprecher. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 21:30 Uhr